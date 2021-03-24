الكشف عن معلومات مهمة أدلى بها إرهابي معتقل

2021/03/24 | 18:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض الناطق باسم القائد العام للقوات

المسحلة، اللواء يحيى رسول، اعترافات

الداعشي حسان عبد الله هلال الذي سلم

نفسه لجهاز مكافحة الإرهاب.

وقال اللواء رسول في بيان "لاحقاً

لبياننا السابق وبعد أن سلم الإر

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