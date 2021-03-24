بعد أن أكملت كابول بناء سد كمال خان.. رئيس أفغانستان: سنعطي إيران المياه مقابل النفط

2021/03/24 | 18:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الملفات العالقة والشائكة بين طهران

وكابول الملف المائي، ومع افتتاح

الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم

الأربعاء، لسد كمال خان في محافظة

نيمروز بالقرب من الحدود الإيرانية، قد

تتصاعد الخلافات بين البلدين

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