شكرا للمقاتلين في جبهات كورونا

2021/03/24 | 18:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

تجربة مرة وقاسية، وغير متوقعة تذكرنا

بحوادث الطبيعة الجسيمة التي تنفجر في

لحظات، وتفاجئ الجميع، فتنزل من أعلى

جبل، أو من ركام غيوم، أو من باطن الأرض

التي تهتز بشيء لم يكن في الحسب

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