2021/03/24 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة 1 ـ بُلينا بقوم يؤمنون بقتل المخالف لهم في الدين ، ولو مات ــ بدون أن يقتلوه ــ يفرحون في موته ويعتبرون موته إنتقاما إلاهيا ، ينسون أنهم سيموتون وأن أعظم البشر وهم الأنبياء قد ماتوا ، وأن خاتم النبيين ـ عليهم جميعا السلام ـ قال له ربه جل وعلا ( إِنَّكَ مَيِّتٌ ) (30) الزمر )، وكان وقتها على قيد الحياة .



هؤلاء القوم كتب بعضهم يهاجمنى على ( بوست ) كتبته في صفحتى على الفيس بوك أترحّم علي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوال السعداوى .. من تانى ..!! - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوال السعداوى .. من تانى ..!! - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).