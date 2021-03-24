يحيى رسول يكشف عن معلومات مهمة أدلى بها الداعشي 'حسان هلال'

2021/03/24 | 18:21 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، عن معلومات مهمة أدلى بها إرهابي اعتقلته قوات جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال رسول في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الإرهابي الداعشي حسان عبد الله هلال الذي سلم نفسه إلى جهاز مُكافحة الإرهاب اعترف بأن جهاز مُكافحة الإرهاب باغت جماعته من الإرهابيين أثناء تخرج ما تسمى دورة البشائر".

وأكد الإرهابي، بحسب البيان "مقتل ما يسمى أمير قاطع جبال مخمور أمير طاهر ( أبو جرناس ) ، و أبو ثابت ما يسمى مسؤول الأمنية ، بالإضافة إلى خالد القريشي مسؤول ما تسمى كتيبة الفتح، كما تم قتل أبو غيث ما يسمى أمير مفارز القناصين ومرافقيه وهُم أبو غيث وأبو الفرقان، مقتل عدد كبير ممن اطلق عليهم بالمقاتلين داخل الأوكار".واضاف، ان "الإرهابي هلال لم يُغادر جبال مخمور مُنذ ثلاثة أعوام".

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