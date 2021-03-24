2021/03/24 | 18:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ميليسا ستكويل، خدمت في صفوف الجيش الأميركي أثناء الحرب في العراق، وهناك فقدت ساقها، لكنها تتطلع، رغم ذلك، للمشاركة في أولمبياد طوكيو في هذا العام، حسب شبكة “سي بي إس” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فقدت ساقها في العراق..



هذا ما تتطلع إليه مقاتلة أميركية المركز الخبري الوطني.

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