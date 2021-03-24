الزراعة تعلن إنتاج أكثر من 17 مليون بيضة في كربلاء خلال الشهر الجاري

2021/03/24 | 18:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، الأربعاء، إنتاج أكثر من 17 مليون من بيض المائدة خلال شهر آذار الحالي. وأوضحت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز ” نسخة منه، إنه “ومن خلال مديرية زراعة كربلا، هناك 7 مشاريع لإنتاج بيض المائدة تعمل بنظام التربية بالأقفاص، وأنتجت خلال شهر آذار الجاري 17250779 بيضة، وتم تسويقها إلى الأسواق المحلية …

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