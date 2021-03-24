القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر ستعقد السبت المقبل

2021/03/24 | 18:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر حكومي عراقي، اليوم الاربعاء، ان القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر ستعقد يوم السبت المقبل....

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