معالجة 'رمانة هجومية' وضعت أمام منزل في بغداد

2021/03/24 | 18:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمعالجة "رمانة هجومية" وضعت أمام منزل في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تمكنت من معالجة وتفكيك رمانة هجومية موضوعة بالقرب من منزل مواطن مدني ضمن حي البتول في منطقة العبيدي في بغداد".وأشار إلى "عدم وقوع أي اصابات تذكر".

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