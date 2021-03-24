2021/03/24 | 18:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، الأربعاء، عن معلومات مهمة أدلى بها إرهابي اعتقلته قوات جهاز مكافحة الإرهاب....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء رسول يكشف عن معلومات مهمة أدلى بها إرهابي معتقل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء رسول يكشف عن معلومات مهمة أدلى بها إرهابي معتقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).