2021/03/24 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة: وزير الصحة يعفي المكلف بإدارة صحة الديوانية ويكلف بديلاً لـ 3 اشهر

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