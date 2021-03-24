’’إلغاء الحظر الشامل’’.. نائب: هنالك حل ممكن عبر مجلس النواب

2021/03/24 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادقال عضو في لجنة الصحة النيابية، عبد عون العبادي، اليوم الأربعاء (24 آذار 2021)، إن البرلمان قادر على استخدام صلاحياته ورفع توصية إلى الحكومة لإلغاء حظر التجوال الشامل.وأوضح العبادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "لجنة الصحة النيابية، ووزارة الصحة، ولجنة الصحة والسلامة الوطنية، تعمل جاهدة للحيلولة دون تفش أكبر لجائحة كورونا".ونبه إلى ان "الهدف الرئيس من فرض إجراءات الحظر الشامل، هو خلق تباعد اجتماعي لقطع سلسلة انتشار الفيروس، وهذه الإجراءات معمول بها في أغلب دول العالم التي واجهت الوباء".وحول سؤال عن مدى إمكانية أن يتدخل البرلمان، لرفع توصية إلى الحكومة، لإلغاء اجراءات الحظر الشامل، علق العبادي بالقول ان "مجلس النواب واجباته تشريعية ورقابية"، موضحاً "كما إنه يملك صلاحية إصدار قرار ملزم للحكومة بإلغاء العمل بالحظر الشامل".واردف "لكن بالمقابل، فأن البرلمان يعمل على تشريع وإصدار توصيات تخدم المصلحة العامة، لهذا فأن اعتماد إجراءات الصحة وتعليماتها، هو الحل الأمثل لتفادي المزيد من الإصابات".وأكمل بشأن احتمالات أخرى إن "تقديم البرلمان دعوى ضد الحكومة، بهدف إلغاء حظر الشامل أمر مستبعد، رغم إن حظر التجوال الشامل تسبب في أذى لشرائح واسعة من الفقراء".ودعا العبادي الجهات الحكومية، إلى ان "يكون لها دور في دعم الفقراء، من خلال مفردات البطاقة التموينية، وبقية البرامج الإنسانية الأُخرى لتخفيف أثار الحظر".

وسجلت وزارة الصحة العراقية اليوم الاربعاء ، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا في العراق منذ دخول الوباء في شباط 2020، بلغت 6051 حالة بعد إجراء 39066 فحصاً بـ 24 ساعة.وجاءت بغداد كالعادة في الصدارة بـ 2302 إصابة في الكرخ والرصافة ومدينة الطب ، تلتها البصرة بـ 926 حالة ، ثم واسط بـ 373.وبلغ عدد المتعافين في الساعات الـ 24 الماضية 4185 حالة.

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