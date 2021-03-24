برشلونة يهزم ريال مدريد في صراع الأفضل..

2021/03/24 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

منح الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، نادي برشلونة الإسباني لقب أفضل نادي في العالم خلال العقد الماضي، وتحديدًا في الفترة من 2011- إلى 2020.

وتفوق برشلونة برصيد 2877 نقطة على ريال مدريد (2782 نقطة) وبايرن ميونخ الألماني (2594.5 نقطة(.

وعلق برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن،" هذه هي المرة الثانية التي يفوز بها بهذا اللقب بعد العقد السابق (2001-2010).

وأكد برشلونة أنه،" حصل على تلمك النقاط بناء على هذه نتائج الانتصارات والتعادلات التي تحققت في كل مسابقة، بالإضافة إلى عدد الألقاب، في المدة الزمنية المحددة).

وحصد برشلونة 22 لقبا خلال العقد الماضي بواقع 6 بطولات للدوري الإسباني، 5 بكأس الملك، 2 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس السوبر الأوروبي، 2 بكأس العالم للأندية، 5 في كأس السوبر الإسباني.

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