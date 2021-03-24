مجلس الدوما الروسي يمنح بتعديل للدستور الرئيس بوتين للترشح لفترتين اخريين

2021/03/24 | 18:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعتمد مجلس الدوما في القراءة الثالثة مشروع قانون لتنفيذ تعديلات الدستور يمنح من بين أمور أخرى، الحق للرئيس الحالي للاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين، في الترشح من جديد لمنصب الرئيس.وذكرت وكالة / تاس / انه : وفقا لأحد الأحكام الجديدة في دستور الاتحاد الروسي يتم تطبيق القيود المفروضة على عدد الفترات التي يمكن خلالها لشخص واحد تولي منصب رئيس الاتحاد الروسي على رئيس الدولة الحالي من دون حساب فتراته الرئاسية السابقة.وهذه القاعدة تسمح لرئيس الدولة الحالي بشغل منصب رئيس الاتحاد الروسي لفترتين أخريين./انتهى3

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