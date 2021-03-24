جواد الموسوي يحمل وزير التربية مسؤولية تفشي كورونا فايروس مستقبلا بين شريحة الطلبة

2021/03/24 | 18:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حمل النائب عن تحالف سائرون الدكتور جواد الموسوي وزير التربية مسؤولية تفشي كورونا فايروس مستقبلا بين شريحة الطلبة .ودعا الموسوي في بيان الوزير الى القيام بدوره الحقيقي والذي يمثل جولات ميدانية للاطلاع على اللجوء التي ترافق الامتحانات فضلا عن الزخم الحاصل في قاعات الامتحانات.وقال ان : ثقتنا على المحك بأدارة وزارة التربية لوزارته في ظل انتشار جائحة كورونا مخاطبا اياه بترك المكتب والتجول في المدارس لمعرفة الواقع المزري الذي يعيشه الطلبة بهذا الوضع الصحي الحرج خيارا جيدا حتى لا تصل البلاد لامور لا تحمد عقباها في قابل الايام.واشار الموسوي الى ان : مدراء المدارس ما زالوا يتعاملون بعدم المسؤولية فضلا عن عدم تطبيق تعليمات الصحة وارشاد الطلبة للالتزام بها وهذا ما كشفته حتى مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشرت فيها صور لبعض قاعات الامتحان تبين مدى الخطر الذي يدق ناقوسه بالبلاد في اي لحظة نتيجه هذا التهاون الذي لا نعلم ان كان متعمدا ام لا./انتهى3

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