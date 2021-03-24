المفوضية: قرار عدم إجراء انتخابات الخارج للدورة المقبلة فقط وقابل للطعن

2021/03/24 | 19:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، أن قرار عدم إجراء انتخابات للعراقيين في الخارج قابل للطعن خلال 3 أيام من نشره، فيما أشارت إلى أن القرار يخص الدورة الانتخابية المقبلة فقط.وقالت الناطق الاعلامي الرسمي للمفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح لوكالة الرسمية، إن “المفوضية أولت اهتماما كبيرا لمشاركة ناخبي الخارج بالتصويت في الانتخابات […]

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