العراق يبرم عقدا مع أكبر شركة عالمية لبناء آبار نفطية

2021/03/24 | 19:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الحكومة العراقية، على منح شركة "شلمبرجير" للخدمات النفطية مناقصة لبناء 96 بئرا نفطيا.

وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان الثلاثاء، إن قيمة الصفقة التي فازت بها أكبر شركة في العالم لتقديم خدمات الحقول النفطية، بلغت حوالي 480 مليون دولار.

وأضاف، إن قيمة العقد المبرم مع "شلمبرجير" أقل بنسبة 14.4 في المئة عن المبلغ الذي كان متوقعا "561 مليون دولار".

وبحسب البيان الحكومي، ستتحمل وزارة النفط العراقية الجوانب الفنية والمالية في العقد المبرم مع الشركة العالمية.

PUKmedia متابعة

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