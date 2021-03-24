حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا في العراق

2021/03/24 | 19:06 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد يومي للإصابات في جميع المحافظات العراقية (Getty)

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في العراق، اليوم الأربعاء، 6 آلاف إصابة في حصيلة قياسية تسجل لأول مرة في العراق منذ تفشي الفيروس في البلاد قبل أكثر من عام.

وقالت وزارة الصحة العراقية في الموقف الوبائي اليومي، إنها سجلت 6051 إصابة اليوم، و29 وفاة، مقابل تماثل 4158 من المصابين بفيروس كورونا للشفاء. كما أكدت وزارة الصحة في إقليم كردستان أنها سجلت 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، و224 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة في بيان إلى أن أكثر الإصابات الجديدة سجلت في محافظة السليمانية، وعددها 202 إصابة.

وفي السياق، قال رئيس لجنة التربية والتعليم في برلمان إقليم كردستان، عبد السلام دولمري، إن السلطات هناك مددت تعطيل الدوام في المدارس بسبب الارتفاع في عدد إصابات كورونا، مبينا خلال مؤتمر صحافي أن التقارير تشير إلى أن الإصابات تزداد بشكل ملحوظ.

وأشار إلى استثناء مرحلة السادس الثانوي من تعطيل الدوام، موضحا أن الأمر سيستمر على هذا المنوال حتى اتخاذ إجراءات جديدة بشأن فيروس كورونا.

ويأتي هذا الارتفاع بالرغم من وجود إجراءات وقائية عدة اتخذتها السلطات العراقية، من بينها حظر تجول شامل يومي الجمعة والسبت، وجزئي في باقي أيام الأسبوع.

وفي وقت سابق الأربعاء، تحدث عضو لجنة الأزمة بالبرلمان العراقي، جواد الموسوي، عن وجود توصيات جديدة بشأن سبل مواجهة كورونا، مؤكدا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع" أن هذه التوصيات تتضمن رأياً بتخفيف الحظر الشامل ليكون ليوم واحد هو الجمعة بدلا عن يومين، وذلك في حال بقي عدد الإصابات بين 4 آلاف و5 آلاف إصابة يوميا.

ولفت إلى أن التوصية تتضمن تخفيف إجراءات الوقاية من كورونا وصولا إلى شهر رمضان، موضحا أن استقرار عدد الإصابات سيؤدي إلى إلغاء الحظر الشامل والاكتفاء بالحظر الجزئي.

وقررت السلطات العراقية الشهر الماضي، إعادة فرض حظر التجول، وغلق دور العبادة، واعتماد أسلوب التعليم عن بعد للوقاية من التفشي المتسارع لفيروس كورونا بعد التصاعد اليومي للإصابات في جميع المحافظات، بالتزامن مع تراجع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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