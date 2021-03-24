ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس

2021/03/24 | 19:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات للأسبوع الخامس على التوالي، كما صعدت مخزونات البنزين.

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