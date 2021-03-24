الانبار..اغلاق مجموعة معامل للجص شرقي الفلوجة اثر حالات اختناق لمواطنين

2021/03/24 | 19:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

أعلن قائممقام الفلوجة مؤيد فرحان الدليمي، الاربعاء، اغلاق معامل الجص القريبة من الطمر الصحي شرقي المدينة.

وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان”لجنة مختصة زارت المناطق القريبة من الطمر الصحي شرقي مدينة الفلوجة، حيث توجد عدد من معامل الجص على خلفية شكوى تقدم بها الاحياء السكنية القريبة من معامل الجص بعد تسجيل حالات اختناق نتيجة انبعاث روائح وغازات اثر بشكل سلبي على صحة المواطنين “.

واضاف ان “اصحاب تلك المعامل لم يلتزموا بشروط البيئة وانشأوا تلك المعامل بصورة عشوائية ما دعا قائممقامية الفلوجة الى اغلاق تلك المعامل بشكل نهائي فضلا على انذار معامل اخرى سيتم التعامل معها وفق القانون في حالة عدم التزامهم بشروط البيئة”.

يشار الى ان مدن الانبار تعاني من وجود مصانع ومعامل داخل الاحياء السكنية أنشئت بشكل عشوائي اثناء الفترة الحرجة التي شهدتها المحافظة سابقا.



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