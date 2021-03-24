خبير امني: على الحكومة منع المخططات الامريكية في نينوى

2021/03/24 | 19:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اكد الخبير الأمني ، محمد البهادلي، الأربعاء، ان العراق اكبر من النظام السياسي الحاكم مشددا على ضرورة وقوف الحكومة قبالة المخططات الامريكية في نينوى.

وقال البهادلي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، انه” على الحكومة التحرك من اجل إيقاف المخططات الامريكية في الموصل ومشروعها الجديد القاضي بأنشاء قاعدة عسكرية تبلغ اكثر من 5 دونم شرقي المحافظة وبحسب المعلومات التي سربتها مصادر مقربة من الامريكيان انها تشمل على دور استراحة للجنود ومخازن للعتاد ومدارج للطائرات الحربية والهليكوبتر”.

وأضاف، ان” المعلومات الأولية تشير الى وجود نية لنقل احدى القواعد الرئيسة في البلاد الى قاعدة الموصل وجعلها مركز انطلاق مخططاتها باتجاه فصائل الحشد الشعبي والقوات الأمنية بالإضافة الى مركز خاص للدراسات السياسية للتدخل في الشأن العراقي”.

ونوه الى ان” الحكومة التي لا تعلم عن هذه التفاصيل البسيطة ماذا ينتظر الشعب منها وما هو دورها السيادي والأمني”، منوها الى ضرورة افساح المجال الى القوات الأمنية والحشد الشعبي لإنهاء ما بدأت به القوات الامريكية من بناء مستعمرة جديدة في الموصل”.

وأشار الى ان” الاعلام الحكومي يغطي كثيرا على مثل هذه القضايا وليس بالبعيد ان يكون هنالك توجيهات بهذا الصدد من الحكومة نفسها بحجة تحجيم التواجد التركي في المدينة”.انتهى /25ر

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