لأول مرة.. كاظم الساهر 'نمبر وان' عربيا على فيسبوك

2021/03/24 | 19:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انتزع النجم العراقي الكبير، كاظم الساهر، لقب "نمبر وان" (رقم واحد) من المصري محمد رمضان بعد وصوله المرتبة الأولى عربيا في تطبيق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأول مرة.

ووضع "فيسبوك" ملاحظة تظهر عند البحث عن صفحة النجم العربي العراقي، كاظم الساهر، كتب فيها عبارة (The no.1 Arabic legend)، والتي تعني باللغة العربية "المرتبة الأولى (نمبر وان)- الأسطورة العربية".

ووضع "فيسبوك" هذا الإشعار بعد أن وصل عدد متابعي النجم العراقي صاحب الصوت المميز، لأكثر من 12 مليون متابع في العالم العربي، وفق روسيا اليوم"، وبذلك يكون النجم العراقي قد انتزع لقب (نمبر وان) من الفنان المصري محمد رمضان.

ويشتهر كاظم الساهر بنهجه الغنائي المميز، خصوصا عند أداء الأغاني باللهجة العراقية، أو من خلال أداء بعض الأغاني باللغة العربية الفصحى، ومثل "أنا وليلى" و"زيديني عشقا" وغيرهما الكثير.

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