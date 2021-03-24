بالصور.. انقاذ طفل من الاختناق بجسم غريب في مستشفى الرطبة العام

2021/03/24 | 19:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبلت طوارىء مستشفى الرطبة العام طفل في الثانية من العمر يعاني من من اختناق حاد وازرقاق في الوجه والشفتين مع عدم القدرة على التنفس نتيجة ابتلاع جسم غريب وانسداد المجرى التنفسي.وبحسب بيان صادر عن اعلام المستشفى تلقى “النور نيوز” نسخة منه ، أن “المريض ادخل بشكل طارىء الى صالة العمليات و …

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