محدث.. أسعار النفط ترتفع 4.5% بعد بيانات المخزونات الأمريكية

2021/03/24 | 19:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية.

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