التميمي يقيل المخوّل بإدارة صحة الديوانية ويكلّف يحيى فالح بديلاً مؤقتاً

2021/03/24 | 19:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقال وزير الصحة حسن التميمي، الأربعاء، المخول بإدارة دائرة صحة الديوانية أحمد عبد شنين من مهامه، وكلّف معاون المدير العام للشؤون الفنية للدائرة يحيى فالح بالصلاحيات الإدارية.

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وذكرت وثيقة صادرة عن الوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (24 آذار 2021)، أنه "يعفى المخول بإدارة دائرة صحة الديوانية أحمد عبد شنين من مهامه، وكيلف معاون المدير العام للشؤون الفنية يحيى فالح بالصلاحيات الإدارية للدائرة".

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