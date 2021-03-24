اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 19 الف حبة غرب الرمادي 

2021/03/24 | 19:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

أعلن قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، الاربعاء، اعتقال احد ابرز تجار المخدرات غربي مدينة الرمادي .

وقال كسار في تصريح لوكالة /المعلومة / ان”قوة امنية من قيادة شرطة الانبار نفذت حملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود احد ابرز تجار المخدرات في منطقة الخمسة كيلو غربي مدينة الرمادي ، حيت تم تطويق المكان المستهدف واعتقاله دون وقوع اي مقاومة تذكر “.

واضاف ان “المعتقل ضبط بحوزته 19 الف حبة خدرة نوع (كبتاجون)”، مبينا ان “القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة المزيد من التفاصيل عن بقية المتاجرين بالمواد الممنوعة”.

يشار الى ان القوات الامنية في الانبار كثفت من عمليات ملاحقة تجار المخدرات والحشيشة بعد ارتفاع نسبة المتعاطين .



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