المالية: تصريح استقالة الوزير بسبب سعر صرف الدولار مفبرك

2021/03/24 | 19:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفت وزارة المالية، الأربعاء، تصريحًا نسب للوزير علي علاوي حول تغيير سعر صرف الدولار.

وذكرت الوزارة في بيان، 24 آذار/مارس، أنّ "بعض القنوات التلفزيونية والوكالات الإخبارية وتصريحات بعض أعضاء مجلس النواب تداولت خبر نسب إلى الوزير أفاد بتقديم استقالته في حال تم تغيير سعر الصرف".

وأضاف البيان، "هذه التصريحات مفبركة ولا أساس لها من الصحة".

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