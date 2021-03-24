إيران تعلن استئناف منح التأشيرات للعراقيين

2021/03/24 | 19:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مكتب منح التأشيرات الايرانية (الفيزا) في اقليم كردستان، الأربعاء، عن بدء منح التأشيرات للمواطنين الراغبين بالسفر الى ايران.وذكر المكتب في بيان، أنه “بامكان المواطنين في محافظة السليمانية الحصول على تأشيرات الدخول (الفيزا) للراغبين بالسفر الى ايران ابتداء من يوم السبت المقبل”، لافتا إلى أنه “ولغرض تقديم الطلب على الفيزا لا يشترط اجراء […]

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