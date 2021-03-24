إقليم كردستان يعلن عن عدد ضخم من السياح العراقيين احتفلوا بنوروز في محافظاته

2021/03/24 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان أعلنت هيأة السياحة في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، عن أعداد السائحين الوافدين إلى الإقليم خلال عطلة أعياد نوروز.وقالت رئيس هيأة السياحة في إقليم كردستان أمل جلال، خلال بيان يوم الاربعاء: إن "عدد السائحين الذين توافدوا إلى الاقليم خلال عطلة عيد نوروز في الأيام من 18 إلى 23 آذار الحالي، بلغ 73 ألفا و189 سائح".وأضافت، إن "40 ألفا من مجموع السائحين قدموا إلى اربيل ، فيما توجه 14 الفا و607 آخرين الى السليمانية"، مبينة إن "عدد السائحين الوافدين إلى ادارة كرميان بلغ 8 آلاف و838 سائحا، في الوقت الذي شهدت فيه محافظة دهوك قدوم 10 آلاف و444 سائحاً".وخلال الأيام الماضية، ورغم تسجيل العراق إصابات مرتفعة بجائحة كورونا، وإجراءات فرض حظر التجوال الشامل والجزئي،أن آلاف العوائل من مختلف محافظات العراق اتجهت إلى محافظات إقليم كردستان، للاحتفال بأعياد نوروز.

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