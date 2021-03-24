وزير الخارجية القطري يصل الى أربيل

2021/03/24 | 19:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق له، اليوم الى اربيل .وكان باستقبال الوزير القطري في مطار اربيل شيخ جعفر شيخ مصطفى نائب رئيس اقليم كردستان .وكان آل ثاني قد وصل صباح اليوم ، الى بغداد في زيارة رسمية التقى خلالها وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبرهم صالح رئيس الجمهورية./انتهى2

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