عادل إمام ..كنتُ شيوعياً - هاتف بشبوش

2021/03/24 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش سنكتب للشيوعيين فقط في قادمات الأيام كما عادتنا في كل عام حتى عيدهم الأغر السابع والثمانين في ٣-;-١-;-/اذار ....جزءُّ ثالثعادل أمام ــ جميل راتب ــ كرم مطاوع ..كنتُ شيوعياً تحت الشجرة ياوهيبة ..



ياما كلنا البرتقالالممثل الشهير(حسين فهمي) كان يردد هذا البيت الشعري الشجيّ في أحد أفلامه مما زاده بهاءاً على شكلهِ الجميل .



وهيبة هي رمز للحبيبة المصرية التي نراها في العديد من الدر ......





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