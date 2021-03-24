“عناد” مازن فياض يضعه خارج اسوار القيثارة الخضراء

2021/03/24 | 19:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اعلن المدير الاداري لنادي الشرطة هاشم رضا، فسخ تعاقد الادارة مع اللاعب مازن فياض.

وقال رضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “اللاعب مازن فياض، بدأ احتياطياً في مباراة الفريق الاخيرة امام نفط الوسط بسبب الاصابة التي لحقت به الفترة الماضية”.

واوضح ان “المدرب اليتش طلب منه الدخول الى ارض الملعب في الدقيقة 75 لكن اللاعب رفض ذلك”، مشيراً الى ان “عناد اللاعب دفع المدرب الى مطالبة الادارة بفسخ عقده”.

يذكر ان فياض يعد احد الاعمدة الاساسية في نادي الشرطة والمنتخب الوطني.



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