نائب: الاعفاءات الكمركية للبضائع الاردنية تفند نوايا الحكومة بحماية المنتج المحلي

2021/03/24 | 19:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

انتقدت كتلة النهج الوطني، الاربعاء، ازدواجية القرارات الحكومية برفع سعر الدولار تحت ذريعة حماية المنتج الوطني، مبينة ان الاعفاءات الكمركية للبضائع الاردنية خير دليل على عدم صدق النوايا الحكومية بحماية المنتج المحلي.

وقال النائب عن النهج الوطني جمال المحمداوي لـ/المعلومة/ ان “الحكومة غير جادة بخطوات حماية المنتج المحلي وقرار رفع سعر الدولار دمر المنتج المحلي كون المواد الاولية مستوردة”.

واضاف ان “الادعاءات الحكومية برفع سعر الصرف للدولار هو بسبب العجز وانخفاض النفط والاخير عاود الارتفاع مما يعني انتفاء الحاجة لرفع السعر”.

واوضح المحمداوي ان “الذريعة الحكومية الثانية هي لحماية المنتج الوطني رفع سعر الدولار”، لافتا الى ان “الادعاء غير صحيح ودليلها الاعفاءات الحكومية للبضائع الاردنية”.انتهى25و

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