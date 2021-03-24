2021/03/24 | 19:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نبض القلم زبالة للتصدير ..
– طالب سعدون ما هو معيار تقدم وتأخر الدول ..؟ سؤال اُشبع بحثا ودراسة على مدى قرون وأجيال ، ومع ذلك يبقى قائما ومشروعا ، ما دام باب التطور مفتوحا على مصراعيه ، ولن يغلق أبدا .
ودون الخوض في النظريات والمذاهب والمدارس الفكرية والفلسفية والمفاهيم والمصطلحات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زبالة للتصدير .. – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
– طالب سعدون ما هو معيار تقدم وتأخر الدول ..؟ سؤال اُشبع بحثا ودراسة على مدى قرون وأجيال ، ومع ذلك يبقى قائما ومشروعا ، ما دام باب التطور مفتوحا على مصراعيه ، ولن يغلق أبدا .
ودون الخوض في النظريات والمذاهب والمدارس الفكرية والفلسفية والمفاهيم والمصطلحات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زبالة للتصدير .. – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زبالة للتصدير .. – طالب سعدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).