2021/03/24 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم زبالة للتصدير ..– طالب سعدون ما هو معيار تقدم وتأخر الدول ..؟ سؤال اُشبع بحثا ودراسة على مدى قرون وأجيال ، ومع ذلك يبقى قائما ومشروعا ، ما دام باب التطور مفتوحا على مصراعيه ، ولن يغلق أبدا .ودون الخوض في النظريات والمذاهب والمدارس الفكرية والفلسفية والمفاهيم والمصطلحات […]

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