2021/03/24 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى ظواهر غير مسبوقة – سامر الياس سعيد عد الموسم الحالي لدوري الكرة الممتاز بالدوري الغير المالوف نظرا لاحتواء مبارياته على ظواهر غير مسبوقة لم تشهدها صفحات تاريخ الكرة العراقية عبر المواسم السابقة للبطولة المحلية من جانب كواليس المباريات التي شهدها الدوري المذكور.نعم برزت لدينا العديد من الظواهر الغير مسبوقة نتيجة غياب الجماهير […]

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