2021/03/24 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي حسين لـ (الزمان): كرة القدم هدفي الأساس ومهمة الدفاع صعبة بغداد- طيبة صلاح اهم مافي لعبة كرة القدم هي مراكز اللعب في خط الدفاع وهي مراكز يشغلها لاعبين متميزين، تعتبر مهمة الدفاع في كرة القدم هي وظيفة قيادية ومن يقوم باختيارها واللعب في الوسط الدفاعي هو شخص موهوب تتسم فيه روح الدفاع والحماية، اللاعب علي […]

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