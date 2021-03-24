2021/03/24 | 19:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضربت هزة ارضية بقوة 3.



3 درجة على مقياس ريختر اليوم محافظة خراسان شمالي، شمال شرق ايران.

وذكرت المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة الواحدة و14 دقيقة بعد ظهر اليوم حسب التوقيت المحلي (+4.5 تغ).

وحددت موقع الهزة الارضية على مسافة 28 كلم من بلدة يكه سعود، وعند ملتقى خط طول 56.93 درجة شرقا، وخط عرض 38.34 درجة شمالا وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الارض.

التالي

منذ 43 دقيقة

اكتشاف “السلالة البريطانية” في سبع دول جديدة

منذ ساعتين

شركة: 10 ناقلات نفط قد تتأثر بتعطل الملاحة في قناة السويس

منذ 3 ساعات

أكثر من 80 مليون صيني تلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا

منذ 7 ساعات

احدث حصيلة عن اصابات كورونا حول العالم

منذ 9 ساعات

حوار استراتيجي بين واشنطن وبغداد في نيسان

منذ 9 ساعات

ماكرون: تركيا لم تحترم التزاماتها في ليبيا

منذ 20 ساعة

شركة عالمية تعلن بدء التجارب البشرية على علاج جديد لكورونا

منذ 21 ساعة

بايدن: السيطرة على السلاح بين المواطنين يجب ألا تكون مشكلة حزبية

منذ 24 ساعة

زلزال يهز مناطق غربي ايران

منذ يوم واحد

بريطانيا: 7 آلاف دولار غرامة السفر دون سبب وجيه

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة ارضية بقوة 3.3 درجة تضرب شمال شرق ايران) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة ارضية بقوة 3.3 درجة تضرب شمال شرق ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).