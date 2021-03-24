2021/03/24 | 19:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الجاري، رغم مخاوف موجة ثالثة من الوباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ترتفع بأكثر من التوقعات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ترتفع بأكثر من التوقعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).