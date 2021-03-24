الخارجية تنشر تفاصيل زيارة وزير الخارجية القطري إلى بغداد

2021/03/24 | 19:41 - المصدر: وكالة ناس

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بدعوةٍ من وزير الخارجيّة فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة القطريّ يزور بغداد

إستقبل وزير الخارجيّة فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيّة القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مطار بغداد الدولي اليوم الأربعاء 2021/3/24.هذه الزيارة الرسميّة تأتي إستجابة للدعوةٍ التي وجهها معالي وزير الخارجية فؤاد حسين لنظيره القطري خلال زيارة أجراها للدوحةِ مؤخّراً.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وسُبُل الارتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، لاسيما تفعيل اللجنة العراقية-القطرية المشتركة، وبما ينعكس على قطاعات الاستثمار والتنمية والتعاون.وجرى بحث الأوضاع السياسيّة، والأمنيّة في المنطقة، وتطوُّراتها، وتبادَلَ وجهات النظر، والحُلـُول الناجعة لما تـُعاني منه المنطقة من أزمات، وبما يعكس استعادة العراق لدوره الفاعل والمُبادر ضمن سياسة خارجيّة متوازنة تعزز ذلك.كما التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بفخامة رئيس الجمهورية برهم صالح، ودولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتمحورت اللقاءات حول تعزيز التعاون والتأكيد على وجهات النظر المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي.

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