كتله نيابية: فقرات بالموازنة تهدد مقدرات الدولة وتجعلها عرضة للسرقة

2021/03/24 | 19:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكدت كتلة النهج الوطني، الاربعاء، بانها ستتخذ كل الوسائل المتاحة بالضغط على الحكومة لتغيير سعر صرف الدولار، مبينة ان فقرات الموازنة تهدد مقدرات الدولة وتجعلها عرضة للسرقة.

وقال النائب عن النهج الوطني حسين العقابي لـ/المعلومة/ ان “رفع سعر الدولار بات جليا وواضحا للجميع ما تسبب به من كوارث واثر على الاقتصاد وعلى المواطن”.

واضاف ان “رفع سعر الدولار تسبب بالتضخم ورفع نسبة الفقر بالبلاد وخاصة بالمحافظات الجنوبية والحكومة لديها صورة كاملة ولم تعالج الامر”، مشيرا الى ان “مجلس النواب سيتخذ كل الوسائل المتاحة قانونا للضغط على الحكومة لإرجاع سعر الدولار الى سابق عهده”.

واوضح العقابي ان “الموازنة هي الاخرى بمسودتها الاخيرة المقدمة للتصويت تحتوي على فقرات مدمرة للاقتصاد ومقدرات الدولة العراقية وتجعل منها عرضة للسرقات عبر بيع اصول الدولة”.

وافاد ان “كتلته ستقاطع التصويت على الموازنة بفقراتها الحالية مالم تصلح تلك الفقرات”.انتهى25و

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