الفتح: لا تراجع عن مطالبة الحكومة بتخفيض سعر الصرف مقابل التصويت على الموازنة

2021/03/24 | 19:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

أكد تحالف الفتح، الاربعاء، عدم تراجع المواقف بداخله بشأن تخفيض اسعار صرف الدولار مقابل التصويت على الموازنة.

وقال عضو التحالف، النائب، حامد الموسوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، انه”لا يوجد تراجع في موقف تحالف الفتح بشأن دخول جلسة التصويت على الموازنة مقابل تخفيض سعر صرف الدولار الى وضعة السابق او وضع تسعيرة جديدة مرضيه وملائمة للواقع”.

وأضاف الموسوي، انه” تم إبلاغ القوى المشاركة في العملية السياسية باستعداد التحالف الجلوس لمناقشة علمية بشأن هذا الموضوع وبرهنة دقة التشخيص”.

واشار الى انه ” من الضروري مساندة الشركاء الاخرين هذا القرار بعيدا عن لي الاذرع ومحاولة فرض الارادات كون المواطن ينظر لجميع الكتل بأنها راعية لمصالحه”.انتهى / 25ر

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