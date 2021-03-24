استطلاع جوي أمريكي باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا غرب الانبار

2021/03/24 | 19:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بأن القوات الامريكية استطلعت المناطق الصحراوية باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا غرب الانبار .

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “الطيران الامريكي استطلع وبشكل مكثف المناطق الصحراوية التابعة لقضاء القائم غربي الانبار ، باتجاه مناطق الشريط الحدودي مع سوريا”.

وأضاف، أن “مناطق صحراء قضاء القائم شهدت عمليات تحليق للطيران الحربي الامريكي رغم استقرار الاوضاع الامنية في تلك المناطق بفضل انتشار القطعات العسكرية وصولا الى الشريط الحدودي مع سوريا”.

وأشار الى أن “المناطق المستطلعة مؤمنة بشكل كامل من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي والعشائري”، موضحا ان “القيادات الامنية المشرفة على الملف الامني ليس لديها علم بعمليات الاستطلاع لطيران الحربي الامريكي في تلك المناطق”.

يشار الى ان القوات الامريكية تقوم بين الحين والاخر بعمليات مسح جوي لمدن الانبار من دون معرفة الاسباب.



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