2021/03/24 | 19:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التوتر يعود مجدداً للرفاعي.. مسلحون مؤيدون "للفياض" يحاصرون مجمعاً طبياً لبديله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/24 | 19:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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