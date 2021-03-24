نجدة بغداد تعلن القبض على 30 متهماً بقضايا مختلفة

2021/03/24 | 19:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت نجدة العاصمة بغداد، القبض على 30 متهماً بقضايا مختلفة، وذلك ضمن عمليات أمنية نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “نفذت مديرية نجدة بغداد واجبات ومهام أمنية وإنسانية وخدمية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد، وتمكنت خلالها من القبض على …

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