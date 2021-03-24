المفوضية: قرار الغاء اقتراع الخارج يخص الدورة الانتخابية الحالية

2021/03/24 | 19:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قالت مفوضية الانتخابات، الأربعاء، إن قرار الغاء اقتراع الخارج، يخص الدورة الانتخابية الحالية. وأضاف الناطق الاعلامي الرسمي للمفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز” إن “المفوضية أولت اهتماما كبيرا لمشاركة ناخبي الخارج بالتصويت في الانتخابات من خلال التنسيق مع وزارات الخارجية والداخلية والهجرة والمهجرين، فضلا عن اللجنة العليا للصحة …

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