تصريح مختلف حول سعر صرف الدولار.. نائب يكشف عن متسجدات بهذا الشأن

2021/03/24 | 20:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت كتلة النهج الوطني، الاربعاء، انه من حق البرلمان الطلب من البنك المركزي تغيير سعر صرف الدولار، باعتباره الجهة المنتخبة الوحيدة بشكل مباشر.

وقال النائب عن الكتلة حسن العقابي في حديث متلفز تابعه NRT عربية، (24 آذار 2021)، ان "هناك جدال بين البرلمانيين والسياسيين واطراف اخرى، بشأن تغير سعر صرف الدولار من صلاحيات البنك المركز وهذا غير صحيح تماما".

واضاف العقابي، ان "الدولة في ظل نظام سياسي برلماني، فانه مصدر السلطة لكل المؤسسات التنفيذية وتخضع لرقابة البرلمان على اعتباره الجهة المنتخبة الوحيدة بشكل مباشر"، موضحا انه "حينما تنتهج اي جهة سياسة خاطئة ومجحفة بحق المواطنين، فان البرلمان يضغط عليها لتصحيح هذا "العوجاج" بدورها الرقابي بناءا على نص الدستور".

واشار الى ان "السياسة العامة للدولة تكون بالمنهاج الوزاري الذي ينعرض على البرلمان وتعطى الثقة والسلطة التنفيذية على اساس المنهاج"، مبينا ان "المنهاج لم يتضمن هذه الفقرة، وانه تجاوزنا الظرف الطارئ وعلى الحكومة ان تعترف بخطئها وليس لها حق الاعتراض".

واوضح العقابي، ان " تحديد صلاحية البنك المركزي لسعر الصرف اتى من البرلمان في قانون البنك المركزي، مبينا ان "البرلمان يحق له تعديل هذا القانون خلال 6 ايام فقط بأعتباره السلطة التشريعية والاصيلة لكل مؤسسات الدولة".

N.A

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