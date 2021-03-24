المالية النيابية: لا يوجد طلب نيابي بتخفيض سعر الصرف وخلاف المادة 11 مستمر

2021/03/24 | 20:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - محمد الطالبيأكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن المادة 11 الخاصة بإقليم كردستان لا تزال تؤخر حسم قانون الموازنة العامة لعام 2021، فيما اشار الى عدم وجود طلب نيابي للبنك المركزي لتخفيض سعر الصرف.وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المادة 11 المتعلقة بالاتفاقية النفطية ومستحقات الاقليم وتصفية الحسابات من 2004 لغاية 2020 ما زالت هي العائق الذي تعثرت المفاوضات بين الاطراف لحسم قانون الموارنة". وأضاف، أن "الكتل السياسية تدخلت لإعطاء اسبوع للمداولة بين القيادات في الاقليم للخروج بموقف واضح من المادة 11 والتزام الاقليم بدفع المستحقات الى الحكومة الاتحادية والتزام الاخير تجاه مستحقات الاقليم".وأشار الى أن "خفض سعر الصرف من اختصاص وسياسة البنك المركزي، وهناك اتفاق مع وزارة المالية حول الموضوع ولا دخل لمجلس النواب واللجنة المالية بذلك".ولفت الى انه لايوجد طلب لمجلس النواب ومخاطبة البنك المركزي لتخفيض سعر الصرف لكن هناك مطالبات نيابية عدة لتخفيضه.أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، تأجيل التصويت على الموازنة إلى يوم السبت المقبل. وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة، ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق، تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الى يوم السبت الموافق 27 آذار 2021 الساعة الواحدة ظهرا".

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