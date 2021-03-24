الشيف بوراك ينشر مقطع فيديو بعد تسببه بخسارة فريق كرة قدم

2021/03/24 | 20:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نشر الطباخ التركي الشهير، الشيف بوراك، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يلعب كرة القدم خلال التدريبات التي يجريها لاعبو منتخب تشيكوسلوفاكيا.

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وبحسب الفيديو الذي نشره بوراك على صفحته الشخصية في "إنستغرام" أخذ الشيف الشهير موقع حارس المرمى، لكنه لم ينجح بصد الكرة كنجاحه في الطبخ.

ونفذ أحد اللاعبين المشاركين في التدريبات هجوما على المرمى الذي يحرسه بوراك، لكن الأخير شعر بالخوف من الكرة وتجنبها.

وارتطمت الكرة بظهر بوراك، لتتوجه مباشرة إلى المرمى، ويحقق الفريق الخصم هدفا، وكتب بوراك معلقا على الفيديو: "هل يعجبكم أدائي كحارس مرمى تشيكوسلوفاكيا؟".

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