2021/03/24 | 20:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني خلية الاعلام الامني، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 50 متهماً بثلاث محافظات، بينهم إرهابيون.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت قوة من المقر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم ارهابيون..



القبض على 50 متهماً بثلاث محافظات المركز الخبري الوطني.

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