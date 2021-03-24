الخطر يهدد حياة مليون امرأة حامل في اليمن

2021/03/24 | 20:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأمم المتحدة للصحة الإنجابية التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن خطر المجاعة يزيد من معاناة نحو مليون امرأة حامل في اليمن.

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